Расследованием пожара в Кудымкаре и ДТП в Хабаровском крае займется центральный аппарат ЦК

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать в производство следователей главного следственного управления СК России уголовные дела по резонансным трагедиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В частности, речь идет о деле, возбужденном по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, после пожара в частном жилом доме в Кудымкаре. Напомним, утром 1 марта там погибло восемь человек, двое из которых дети 2011 и 2016 годов рождения.

Второе уголовное дело связано с опрокидыванием пассажирского автобуса, перевозившего 32 пассажиров. ЧП произошло в 140 километрах от села Лидога Нанайского района. В результате происшествия 3 пассажира (1973, 2000, 2004 г.р.) погибли. По предварительным данным, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.