Российский "Спутник V" доставили в Индию

В Индию, где ситуация с коронавирусом по-прежнему остается неблагополучной, сегодня доставили первую партию российской вакцины от COVID-19, сообщает ТАСС.

По данным издания, препарат отправил Российский фонд прямых инвестиций. Вакцина прибыла в аэропорт Хайдарабада.

До этого на территории Индии прививали только вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.