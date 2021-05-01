В Хабаровском крае выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

В Хабаровском крае пострадали 17 человек в результате ДТП с автобусом, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя, перевернулся вчера вечером на федеральной автодороге Лидога - Ванино. Изначально была информация о трех погибших и 15 пострадавших.

Семьям погибших будет выделена матпомощь в сумме млн руб., пострадавшим - от 200 до 400 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Краевая прокуратура проводит проверку.