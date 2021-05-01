01 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
сильный ветер, остановка (2021) | Фото: vk.com/cp_perm

В Прикамье разбушевался ветер: есть пострадавшие

По Перми сегодня прокатился сильный шквалистый ветер: жители города в соцсетях сообщают о падении остановок, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Перми Алексей Демкин в своем Instagram-аккаунте предупредил пермяков об опасности. Мэр сообщил о пострадавшей из-за падения остановки.

"От падения остановки на улице Мильчакова пострадала женщина, ее госпитализировали", - прокомментировал он. Главам районов поручено оперативно подключиться к ликвидации последствий сильных порывов ветра.

сильный ветер, остановка(2021)|Фото: vk.com/cp_perm

Пермяков Демкин призвал остаться дома пока не утихнет стихия и обращаться при необходимости в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

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В Прикамье разбушевался ветер: есть пострадавшие

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Теги: ветер, остановка, падение деревьев, пострадавшая, женщина



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