01 Мая 2021
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Происшествия В России
ДТП, Ставрополь, дети (2021) | Фото: Mash

Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура из-за гибели детей в ДТП в Ставрополье

Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура из-за гибели пяти юных спортсменок в ДТП в Ставропольском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров начал совещание, посвященное вчерашней трагедии, с минут молчания.

"Вчера в Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань – Ставрополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, в том числе погибли пятеро детей. Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас, для жителей Волгоградской области. От имени жителей Волгоградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу почтить память погибших минутой молчания...", - сообщил он.

Также на совещании обсудили меры поддержки пострадавшим. Семьям погибших детей выплатят по одному миллиону рублей, семьям пострадавших - по 200 тыс. руб., дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести, – по 200 тыс. руб. При необходимости пострадавшим будут предоставлены и другие формы поддержки.

Профильным ведомствам поручено проверить законность организации выезда детей.

В настоящее время из числа пострадавших 3 жителя Волгоградской области, в том числе один ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края. Их жизни ничего не угрожает. Девять жителей Волгоградской области, среди которых восемь детей, эвакуированы в Ставрополь, из них трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, двое детей – в тяжелом состоянии, трое детей – в состоянии средней степени тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП произошло накануне. Погибли пять человек, девять - госпитализированы. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковым автомобилем грузовика, который опрокинулся на микроавтобус со спортсменками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело будет передано в производство следователей Главного следственного управления СК России.

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Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура из-за гибели детей в ДТП в Ставрополье

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Теги: ДТП, Ставрополь, дети



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