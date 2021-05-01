Координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов задержан перед началом акции на Манежной площади

Координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов задержан перед началом акции левых сил на Манежной площади в честь 1 мая.

По данным telegram-канала "Аграновский" причина задержания - нарушение санитарных норм. Его доставили в ОВД Китай-город для оформления протокола.

Ранее Симоновский суд Москвы продлил надзор за координатором "Левого Фронта" до конца апреля 2022 года.

6 марта сообщалось, что полиция направила в Симоновский районный суд Москвы новое исковое заявление об ужесточении административного надзора, которому в настоящее подвергнут координатор "Левого фронта". Сам Удальцов уверен, что данные действия властей направлены на то, чтобы максимально ограничить его общественную активность, так как боятся роста протестных настроений в России в преддверии выборов в Госдуму.