01 Мая 2021
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Сергей Удальцов (2020) | Фото: Накануне.RU

Координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов задержан перед началом акции на Манежной площади

Координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов задержан перед началом акции левых сил на Манежной площади в честь 1 мая.

По данным telegram-канала "Аграновский" причина задержания - нарушение санитарных норм. Его доставили в ОВД Китай-город для оформления протокола.

Ранее Симоновский суд Москвы продлил надзор за координатором "Левого Фронта" до конца апреля 2022 года.

6 марта сообщалось, что полиция направила в Симоновский районный суд Москвы новое исковое заявление об ужесточении административного надзора, которому в настоящее подвергнут координатор "Левого фронта". Сам Удальцов уверен, что данные действия властей направлены на то, чтобы максимально ограничить его общественную активность, так как боятся роста протестных настроений в России в преддверии выборов в Госдуму.

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Координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов задержан перед началом акции на Манежной площади

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Теги: Сергей Удальцов, задержание, акция, Манежная площадь



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Ранее 05.04.2021 14:25 Мск Суд продлил надзор за Удальцовым до апреля 2022 года

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