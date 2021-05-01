Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Ставропольском крае

Врачи Ставропольского края рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главного внештатного детского анестезиолога - реаниматолога Ставрополья Михаила Анненкова, три девочки-спортсменки остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние еще трех девочек оценивается как тяжелое, и еще две юных спортсменки находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одна пострадавшая, которая осталась в больнице Грачевского округа, находится там на амбулаторном лечении. Сообщается, что травм и повреждений у нее нет.

Напомним, ДТП произошло накануне. Погибли пять человек, девять - госпитализированы. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковым автомобилем грузовика, который опрокинулся на микроавтобус со спортсменками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело будет передано в производство следователей Главного следственного управления СК России.