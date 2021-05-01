01 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
пожар, деревянный дом, Пушкина (2021) | Фото: 59.mchs.gov.ru

В Пермском крае в частном доме сгорели восемь человек: из них двое - дети

В Кудымкаре сегодня произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме по ул. Пушкина. Погибли восемь человек, в том числе двое детей - 2011 и 2016 годов рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Вызов в дежурную часть поступил в 5.33 по местному времени. Когда пожарные прибыли на вызов, дом и хозяйственные постройки на площади 120 "квадратов" уже был охвачен пламенем. Участие тушении принимали 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС - 22 человека и семь единиц техники.

По факту пожара прокуратура начала проверку. Предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем.

пожар, деревянный дом, Пушкина(2021)|Фото: 59.mchs.gov.ru

"На место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор, а также представители правоохранительных органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

пожар, деревянный дом, Пушкина(2021)|Фото: 59.mchs.gov.ru

В СКР сообщили, что из-за случившегося заведено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место ЧП выехал руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев. Сейчас там работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела следственного управления.

пожар, деревянный дом, Пушкина(2021)|Фото: perm.sledcom.ru

Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, которые выехали к месту проведения следственных действий. Они осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, будут назначены необходимые судмедэкспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Пермском крае в частном доме сгорели восемь человек: из них двое - дети

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Теги: пожар, деревянный дом, Пушкина, Кудымкар, погибшие, уголовное дело



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