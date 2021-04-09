Словакия обратилась к Венгрии с просьбой провести экспертизу "Спутника V"

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Вице-премьер Словакии Игор Матович попросил Венгрию провести экспертизу вакцины "Спутник V", так как у Братиславы нет необходимых для этого лабораторий. Будапешт согласился помочь, сообщает "Ъ".

Ранее словацкий регулятор заявил, что их дозы "Спутника V" не соответствуют образцам, которые рассматривали европейский регулятор и медицинский журнал The Lancet.

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта до регистрации препарата в ЕС. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу "Спутника V".

Ранее некоторые политики страны раскритиковали закупку российской вакцины, после этого премьер-министр Словакии Игор Матович получил от производителей предложение об отмене договора без каких-либо санкций. Однако премьер отказался это делать, заявив, что Словакия нуждается в вакцине "Спутник V".

В итоге ситуация вокруг закупки Словакией "Спутника V" привела к отставке Матовича в конце марта с поста премьер-министра. Свой пост покинул также министр здравоохранения Марек Крайчи.

6 апреля Минздрав Словакии не выступил с ожидаемым заявлением о возможном применении в стране "Спутника V", сообщает Regnum.