Полеты в Турцию могут остановить из-за COVID-19: окончательное решение за Оперштабом

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Оперштаб России обсудит вопрос остановки полетов в Турцию из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.



По данным Роспотребнадзора, именно оттуда было завезено больше всего новых штаммов COVID-19. Ранее сообщалось, что в России могут ввести двухнедельный карантин для прибывающих из Турции и вакцинацию россиян, выезжающих в другие страны.

Среди предлагаемых мер - введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц. При этом часть рейсов в Стамбул все же сохранится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. По ее словам, в Турции заболеваемость выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель. Ситуация там осложняется "очень и очень быстро", отметила Попова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин опасается, что из заграничных мини-отпусков в начале мая россияне привезут новые штаммы COVID-19. По его словам, в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла в Россию.