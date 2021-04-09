Полеты в Турцию могут остановить из-за COVID-19: окончательное решение за Оперштабом

10 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Полеты в Турцию могут остановить из-за COVID-19: окончательное решение за Оперштабом

Добавить источник в

Оперштаб России обсудит вопрос остановки полетов в Турцию из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

По данным Роспотребнадзора, именно оттуда было завезено больше всего новых штаммов COVID-19. Ранее сообщалось, что в России могут ввести двухнедельный карантин для прибывающих из Турции и вакцинацию россиян, выезжающих в другие страны.

Среди предлагаемых мер - введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц. При этом часть рейсов в Стамбул все же сохранится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. По ее словам, в Турции заболеваемость выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель. Ситуация там осложняется "очень и очень быстро", отметила Попова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин опасается, что из заграничных мини-отпусков в начале мая россияне привезут новые штаммы COVID-19. По его словам, в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла в Россию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полеты в Турцию могут остановить из-за COVID-19: окончательное решение за Оперштабом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: турция, коронавирус, россияне, туристы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.04.2021 15:38 Мск Россиян ждут ограничения или запрет на поездки в Турцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети