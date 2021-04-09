В Прикамье будут судить бывшего сотрудника ГУФСИН за взяточничество и превышение полномочий

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В Пермском крае перед судом предстанет житель Кизела, бывший сотрудник ФКЛПУ краевой туберкулезной больницы №7 ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК России.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве.

"Следствием установлено, что с 23 октября по 23 декабря 2020 года обвиняемый, находясь на территории ФКЛПУ КТБ-7 ГУФСИН России по Пермскому краю, получал мелкие взятки от осужденного за передачу последнему запрещенных предметов. За указанный период обвиняемый трижды передавал за денежное вознаграждение запрещенные предметы, а также продал с последующей передачей осужденному запрещенный предмет – мобильный телефон", - говорится в сообщении.