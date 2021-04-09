09 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева (2021) | Фото: vk.com/chel4m3

В Челябинске под землю уходит улица: возле многоквартирного дома образовался провал

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В Челябинске уходит на дно целая улица: около дома по ул. Куйбышева, 7 проходит коллектор, там размыло грунт и под асфальтом образовалась огромная дыра. Фотографии и видеозаписи с дырой опубликованы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Жильцов расселяют. В администрации Челябинска заявляют, что эти меры принимают не из-за опасности, которая может грозить челябинцам, а из-за шума техники.

размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева(2021)|Фото: vk.com/chel4m3

"Аварийно-восстановительные работы у дома на улице Куйбышева, 7 продолжаются. Ведется постоянный мониторинг состояния грунта возле многоквартирного дома. В подвалах сухо. В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома предложен маневренный фонд. Все необходимые ресурсы и техника для восстановительных работ имеются в наличии. Производится устранение обводнения котлована путем прокладки временного канализационного коллектора. Работы ведутся круглосуточно", - говорится в сообщении.

Диаметр разрушения коллектора, по данным властей, составляет 900 мм.

Проверку по факту обрушения асфальтового покрытия в результате размыва грунта на ул. Куйбышева проводит областная прокуратура.

размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева(2021)|Фото: vk.com/chel4m3

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Ход и результаты проверки поставлены на контроль", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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В Челябинске под землю уходит улица: возле многоквартирного дома образовался провал

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Теги: размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева



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