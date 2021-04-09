Первый канал впервые за семь лет получил прибыль по итогам года

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АО "Первый канал" по итогам 2020 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд руб., передает "Интерфакс". Последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб.

При этих показателях выручка в 2020 году упала к 2019-му на 6,7% - до 25,2 млрд руб.

В прошлом году банк ВТБ продал 20% акций Первого канала, это данные раскрытия информации компании. В публикации не указывается, кто стал покупателем пакета.

Контролирующим акционером Первого канала является государство: Росимуществу принадлежит пакет в 38,1%, 9,1% - ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% - ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино".

Много лет владельцем миноритарного пакета в 49% был Роман Абрамович. В 2010 году он продал 25% акций Национальной медиа группе. Затем НМГ увеличила свой пакет еще на 4%. В 2019 году Абрамович продал оставшийся пакет банку ВТБ. В конце 2020 года стало известно, что ВТБ может вернуться в состав акционеров телеканала.