09 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Иван Ургант (2019) | Фото: Первый канал/Вечерний Ургант

Первый канал впервые за семь лет получил прибыль по итогам года

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АО "Первый канал" по итогам 2020 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд руб., передает "Интерфакс". Последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб.

При этих показателях выручка в 2020 году упала к 2019-му на 6,7% - до 25,2 млрд руб.

В прошлом году банк ВТБ продал 20% акций Первого канала, это данные раскрытия информации компании. В публикации не указывается, кто стал покупателем пакета.

Контролирующим акционером Первого канала является государство: Росимуществу принадлежит пакет в 38,1%, 9,1% - ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% - ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино".

Много лет владельцем миноритарного пакета в 49% был Роман Абрамович. В 2010 году он продал 25% акций Национальной медиа группе. Затем НМГ увеличила свой пакет еще на 4%. В 2019 году Абрамович продал оставшийся пакет банку ВТБ. В конце 2020 года стало известно, что ВТБ может вернуться в состав акционеров телеканала.

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Первый канал впервые за семь лет получил прибыль по итогам года

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Теги: первый канал, прибыль, акционеры



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