На Южном Урале бывший директор учреждения минздрава получил условный срок за взятки

Добавить источник в

Бывшего директора ГБУЗ "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр" признали виновным в получении взяток и приговорили к 4 годам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый получил более 250 тыс. руб. от подчиненных сотрудников за оказание общего покровительства, включение в списки к получению поощрительных выплат и т.д.

Также по решению суда ему запрещено занимать должности на государственной службе на срок 2 года.