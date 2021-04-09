В Екатеринбурге изменились сроки подачи заявлений в детские лагеря

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В связи с изменениями в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ сроки подачи заявок в детские оздоровительные лагеря в Екатеринбурге были перенесены с 15 на 30 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Так прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 г. будет осуществляться:

–С 30 апреля по 9 мая – в загородные лагеря (на все смены);

–С 4 мая по 13 мая – в городские лагеря (на все смены);

–С 5 мая по 14 мая – в санатории (на все периоды).

В администрации также подчеркнули, что изменения сроков подачи заявки не отразятся на старте самой оздоровительной кампании. Подать заявление можно: через портал Госуслуг, в отделениях Многофункционального центра или Центра муниципальных услуг.

Напомним, несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса этим летом должна быть значительно проще, чем в прошлом году. На территории лагерей по-прежнему действуют ограничительные меры и требования соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора. В них входят: 75% наполняемости оздоровительных учреждений, обязательная сдача анализов на COVID-19 сотрудниками лагерей и наличие у них прививки. Для детей таких нормативов не существует, однако родителям, как и в 2020 г. запрещено посещать детские лагеря.

Всего в Екатеринбурге будет открыто 130 городских и 21 загородный оздоровительный лагерь, три из которых – "Звездный", "Чайка" и "Прометей" являются ведомственными, в том числе и 18 муниципальных детских оздоровительных учреждений.