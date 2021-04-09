09 Апреля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье суд отказал прокуратуре во взыскании почти миллиарда рублей с производителей соды

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Березниковский городской суд отказал прокуратуре во взыскании с "Березниковского содового завода" и "Сода-Хлорат" более 949 млн руб., сообщает "Ъ".

По версии прокуратуры, предприятия загрязнили хлоридами почву площадью 167 тыс. кв.м. Также прокуратура потребовала от ответчиков очистить и рекультивировать за свой счет почву.

"Сода-Хлорат" сообщало, что к причинению вреда предприятие непричастно. По их данным, загрязненный участок использовался как временный шламонакопитель с разрешения властей еще в 70-е годы. При этом "Сода-Хлорат" было образовано в 1999 году и никогда размещением отходов там не занималось.

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В Прикамье суд отказал прокуратуре во взыскании почти миллиарда рублей с производителей соды

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Теги: прокуратура, иск, березниковский содовый завод, сода хлорат



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