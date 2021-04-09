Пермский край перешёл на "Тройку"

09 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Тройка, Пермский край (2021) | Фото: permkrai.ru

Пермский край перешёл на "Тройку"

Добавить источник в

Сегодня в Пермском крае заработал транспортный пилотный проект – в тестовом режиме опробуется платёжная система "Тройка". Её картами теперь можно расплачиваться на маршрутах №108 ("Автовокзал – Аэропорт Большое Савино") и №206 ("Автовокзал Краснокамск – Автовокзал Пермь"). Тестирование проходит на 10 автобусах – по пять курсируют на каждом маршруте. Идентифицировать их можно по наличию специальных наклеек на входных дверях автобуса, сообщили Накануне.RU в администрации края.
Читайте также:

"Карта "Тройка" – не просто безналичная система оплаты проезда, а программный продукт, необходимый для устойчивой работы общественного транспорта города. Мы благодарны правительству Москвы и "Сбербанку", что Пермский край стал одним из первых партнеров стратегического сотрудничества", – отметил 29 декабря 2020 г. на подписании соглашения губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В пилотном запуске участвует специальная фокус-группа из 100 человек. Они уже получили карты и начали тестировать систему. Первая транзакция прошла сегодня в 6.45 утра. Тестирование продлится три месяца. Это позволит проверить корректность работы системы. После этого "Тройка" будет масштабирована на другие пригородные маршруты, а в перспективе – на муниципальные автобусные, трамвайные, а также пригородные железнодорожные маршруты.

Тройка, Пермский край(2021)|Фото: permkrai.ru

Любой житель Прикамья сможет с 12 апреля получить карту "Тройка" бесплатно в кассах автовокзала Перми, а с 13 апреля – автовокзала Краснокамска. Пополнять баланс можно в любом банкомате "Сбербанка" с личной банковской карты. После пилотного проекта карту "Тройка" можно будет приобрести в точках продаж транспортных карт за 50 руб. (или за 100 руб. в спецдизайне).

Карта даст возможность пользоваться общественным транспортом не только в Перми, но и других городах присутствия данной платежной системы – Москве, Московской области, Туле, Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. По данным компании "СберТройка", сегодня проект планируется запустить еще в 42 регионах нашей страны. Действующие в Перми транспортные карты также продолжат работать. Далее специалисты проработают вопрос интеграции систем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский край перешёл на "Тройку"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тройка, карта, оплата проезда, транспортная реформа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.12.2020 20:49 Мск Транспортная реформа: в Перми внедрят билетную систему Москвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети