Пермский край перешёл на "Тройку"

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Сегодня в Пермском крае заработал транспортный пилотный проект – в тестовом режиме опробуется платёжная система "Тройка". Её картами теперь можно расплачиваться на маршрутах №108 ("Автовокзал – Аэропорт Большое Савино") и №206 ("Автовокзал Краснокамск – Автовокзал Пермь"). Тестирование проходит на 10 автобусах – по пять курсируют на каждом маршруте. Идентифицировать их можно по наличию специальных наклеек на входных дверях автобуса, сообщили Накануне.RU в администрации края.

"Карта "Тройка" – не просто безналичная система оплаты проезда, а программный продукт, необходимый для устойчивой работы общественного транспорта города. Мы благодарны правительству Москвы и "Сбербанку", что Пермский край стал одним из первых партнеров стратегического сотрудничества", – отметил 29 декабря 2020 г. на подписании соглашения губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В пилотном запуске участвует специальная фокус-группа из 100 человек. Они уже получили карты и начали тестировать систему. Первая транзакция прошла сегодня в 6.45 утра. Тестирование продлится три месяца. Это позволит проверить корректность работы системы. После этого "Тройка" будет масштабирована на другие пригородные маршруты, а в перспективе – на муниципальные автобусные, трамвайные, а также пригородные железнодорожные маршруты.

Любой житель Прикамья сможет с 12 апреля получить карту "Тройка" бесплатно в кассах автовокзала Перми, а с 13 апреля – автовокзала Краснокамска. Пополнять баланс можно в любом банкомате "Сбербанка" с личной банковской карты. После пилотного проекта карту "Тройка" можно будет приобрести в точках продаж транспортных карт за 50 руб. (или за 100 руб. в спецдизайне).

Карта даст возможность пользоваться общественным транспортом не только в Перми, но и других городах присутствия данной платежной системы – Москве, Московской области, Туле, Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. По данным компании "СберТройка", сегодня проект планируется запустить еще в 42 регионах нашей страны. Действующие в Перми транспортные карты также продолжат работать. Далее специалисты проработают вопрос интеграции систем.