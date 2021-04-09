09 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кыштыме будут реализованы три проекта конкурсантов "Измени свой город к лучшему"

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В Кыштыме будут реализованы три проекта конкурсантов "Измени свой город к лучшему", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Победителем конкурса стал проект "Школьный сквер", который будет реализован на территории школы 13. Особенность проекта в том, что он привязан к имени Юрия Гагарина, которое носит школа. Даже скамейки больше похожи на космические корабли.

Проект "Дети-детям: бизиборды и детская мебель в муниципальные учреждения округа". Автор Сергей Андросов, воспитанник центра детско-юношеского технического творчества, руководители Алиса и Сергей Внучковы. С помощью специального оборудования воспитанники центра частично сами изготавливают детские уголки. Конструкции устанавливают в муниципальных учреждениях. Проект поддержало АО "КМЭЗ", инициатива будет реализована в рамках договора о социальном партнёрстве с администрацией округа.

Проект "Я люблю Кыштым" воспитанника центра детско-юношеского технического творчества Глеба Карпова под руководством Екатерины Филиной. Он предложил установить Стеллу с надписью: "Я люблю Кыштым". После доработки проект будет реализован за счёт средств городского бюджета.

Напомним, первый конкурс РМК "Измени свой город к лучшему" состоялся в 2017 году. За прошедшие годы его география выросла в два раза, а общий бюджет составил около 18 млн рублей. В 2021 году инициативы по улучшению городской среды и решению актуальных проблем территорий представляют школьники из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края.

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В Кыштыме будут реализованы три проекта конкурсантов "Измени свой город к лучшему"

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Теги: РМК, конкурс, Кыштым, социальные проекты,



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