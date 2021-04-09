09 Апреля 2021
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Коллаж, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Норникель (2020) | Фото: Накануне.RU

Совет директоров "Норникеля" договорился о снижении дивидендов

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Совет директоров "Норильского никеля" одобрил предложение Владимира Потанина (основного акционера компании) о сокращении дивидендов по итогам 2020 года. Изначально против этой идеи выступал второй по размеру акционер предприятия – "Русал".

В целом дивиденды составят 50% от свободного денежного потока за 2020 год, то есть $3,3 млрд.

Собрание акционеров, на котором будет приниматься решение, состоится 19 мая.

Пока дивиденды "Норникеля" привязаны к показателю EBITDA. "Интеррос" Владимира Потанина после выплаты крупнейшего штрафа из-за утечки в Норильске начал активно настаивать на сокращении дивидендов и направлении свободных средств на инвестпрограмму.  

"Нам предстоит в ближайшие годы развернуть масштабную инвестиционную программу, чтобы добиться важнейших преобразований. Расчет дивидендов из свободного денежного потока положительно повлияет на устойчивость бизнеса "Норникеля", отвечает интересам самой компании и ее акционеров", - цитирует РБК Потанина.

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Совет директоров "Норникеля" договорился о снижении дивидендов

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Теги: норильский никель, дивиденды, русал, интеррос



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