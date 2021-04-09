09 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: tvkinoradio.ru

В Карабаше появится летний кинотеатр под открытым небом

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Школьники Карабаша приняли участие в конкурсе социальных проектов "Измени свой город к лучшему", организованном Русской медной компанией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, участники представили десять идей по улучшению качества городской среды и созданию новых комфортных пространств для жизни и отдыха карабашцев.

"Карабаш обладает сумасшедшим творческим потенциалом, здесь появляются всё более интересные идеи. Общение с детьми вдохновляет на дальнейшее преображение территории", - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Победителем конкурса стал проект "Аллея Cinema-Screen" воспитанников Дома детского творчества. Его презентовали Артём Дмитрин и Александр Старостин под руководством педагога Алёны Баловневой. Идея проекта состоит в организации просмотра фильмов под открытым небом на территории нового городского общественного пространства - Аллее ветеранов.

По словам Алёны Баловневой, в Доме детского творчества работает киноклуб, где школьники смотрят и обсуждают фильмы, наполненные духовно-нравственными ценностями. Кроме этого, учреждение является площадкой всероссийского фестиваля образовательного кино "Взрослеем вместе". Поэтому и возникла идея организовать культурный отдых для всех жителей города.

"Дети, молодёжь с друзьями и родителями смогут вместе интересно проводить досуг, смотреть содержательное кино, в котором есть нравственный и духовный смысл", - подчеркнула она.

Современное оборудование позволит показывать фильмы не только в вечернее, но и в дневное время.

Грант на реализацию проекта составил 350 тысяч рублей.

В конкурсе также были представлены проекты по нанесению муралов и созданию арт-объектов, благоустройству родника в посёлке Серебры, установка стелы и др.

Как отметил глава города Олег Буданов, проекты с каждым годом становятся качественнее, а идеи, которые не победили в этом году, будут реализованы в обозримом будущем с участием города.

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В Карабаше появится летний кинотеатр под открытым небом

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Теги: РМК, летний кинотеатр, конкурс,



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