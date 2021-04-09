Оппозиция запускает "черные списки" для борьбы с лояльными власти бизнесменами

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Представители российской оппозиции в нежелательной организации «Открытая Россия» и «Гражданском обществе» запустили собственные «черные списки» российских бизнесменов, поддерживающих политику президента РФ Владимира Путина. Таким образом либералы хотят повлиять на отношение общества к представленным в списках компаниям и сократить их доходы через рекомендацию не пользоваться их товарами и услугами.

Так, в список «Пособников», созданный «Открытой Россией», войдут бизнесмены, открыто высказывавшиеся в поддержку президента и отказывавшие в услугах оппозиции: например, если типография не захотела печатать агитационные материалы.

Также давлению подвергнутся компании, подававшие иски к оппозиционерам из-за незаконных митингов.

«Люди решили проявить себя, хайпануть, получить какие-то новые госзаказы или какие-то другие преференции за счет приверженности власти. Мне кажется, о таких вещах надо говорить», - заявил в разговоре с Daily Storm директор «Открытки» Андрей Пивоваров.

«Гражданское общество», в свою очередь, помимо «черного списка» будет вести и «белый» с рекомендациями пользоваться услугами и товарами компаний, помогавших оппозиции. В «Открытой России» же от такой идеи отказались.