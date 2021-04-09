09 Апреля 2021
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москва аэропорт шереметьево-1 самолеты авиакомпания аэрофлот норд (2008) | Фото: Накануне.ru

Мишустин опасается, что россияне уедут на майские за границу и привезут новые штаммы коронавируса

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Глава российского правительства Михаил Мишустин опасается, что на майские праздники россияне "поддержат" третью волну коронавируса, которая нарастает в Европе. Он считает, что из заграничных мини-отпусков в начале мая наши соотечественники привезут новые штаммы COVID-19.

"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", - заявил председатель правительства на совещании, посвященном производству вакцин.

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Мишустин опасается, что россияне уедут на майские за границу и привезут новые штаммы коронавируса

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Теги: новый штамм, коронавирус, майские праздники, отпуск



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