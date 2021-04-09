Ленинградский мост в Челябинске с 1 мая закроют на реконструкцию

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В Челябинске 1 мая будет закрыто движение транспорта по Ленинградскому мосту для проведения капитального ремонта, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, полностью будет ограничено движение автомобилей и общественного транспорта по проспекту Победы на участке от улицы Болейко до улицы Российской. Объезд будет осуществляться с северной стороны по улице Новомеханической и с южной – по улице Братьев Кашириных. Для водителей будут установлены информационные щиты с указанием схемы объезда.

Также изменится схема движения трамваев. Для них будет организован левый поворот с улицы Российской на проспект Победы в сторону улицы Артиллерийской. На время строительства поворота будет поэтапное закрытие движения общественного транспорта и ограничение автомобильного транспорта.

Для пешеходов уже построен временный мост.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.