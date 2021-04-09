09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Свердловской области не планируется отменять масочный режим

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил в Instagram на обращение свердловчанина, выступающего за отмену масочного режима. На заявление о том, что маски должны носить те, кто "не боится заразы", губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом не является "соревнованием в том, кто смелее".

По его словам, пусть ситуация, транслируемая оперштабом, и внушает оптимизм, вирус все еще не побежден. На данный момент в регионе фиксируется снижение числа свердловчан, проходящих лечение амбулаторно, а количество коек уменьшилось на 7 тыс. по сравнению с пиковыми значениями. Несмотря на это, жители области не должны расслабляться.

"Вы наверняка слышали о случаях заражения разновидностями коронавируса, например, южноафриканским. Впереди майские праздники, когда количество социальных контактов неминуемо вырастет. В этом смысле элементарные меры предосторожности, особенно для тех уральцев, кто еще не привился от коронавируса, чрезвычайно важны", - заявил губернатор.

Глава региона призвал земляков, как и раньше серьезно относиться к ситуации и не пренебрегать простыми правилами: мыть руки, стараться соблюдать дистанцию, не посещать многолюдные места без крайней необходимости, а также носить маску.

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В Свердловской области не планируется отменять масочный режим

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Теги: Куйвашев, масочные режим



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