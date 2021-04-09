09 Апреля 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2005) | Фото: www.partner.donetsk.ua

В Дагестане задержан врио министра по туризму и промыслам

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ФСБ задержала врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова. Он доставлен в региональное управление СК РФ.

Как сообщает ТАСС, допрос связан с деятельностью Ибрагимова в Министерстве труда Дагестана, которое он возглавлял ранее.

По данным телеграм-канала Baza, чиновника подозревают в хищениях, связанных с социальными выплатами.

Накануне в Мордовии был задержан исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона по делу о хищении 3,6 млн рублей из бюджета региона.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Сергея Ставицкого. Возбуждено уголовное дело по статье об особо крупной взятке.

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В Дагестане задержан врио министра по туризму и промыслам

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Теги: дагестан, врио министра по туризму



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