Путин назначил полпреда в СФО Меняйло врио главы Северной Осетии

Добавить источник в

Владимир Путин назначил врио главы Республики Северная Осетия – Алания своего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Таким образом, в отставку отправлен действующий глава региона Вячеслав Битаров. Слухи об отставке появились сегодня днем, однако в пресс-службе Битарова их опровергли.

В результате на сайте Кремля появилось сообщение, в котором Битаров вообще не упоминается: "Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания".

Меняйло на назначение согласился. Путин напутствовал его словами о том, что республика "всегда была форпостом России в регионе, там очень хороший высокий уровень образования". "С опорой на эти фундаментальные вещи надо добиваться результатов. Через месяц - полтора увидимся, расскажете, как Вы входите в дела", - сказал президент.

Меняйло уже в первом разговоре выдвинул конкретные предложения по Северной Осетии. Так, он попросил президента включить регион в программу нацпроекта, касающуюся индивидуального строительства жилья. Также Меняйло собирается привлекать к ИЖС корпорации и крупные агрохолдинги, намерен развивать создание мелких фермерских хозяйств.