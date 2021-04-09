09 Апреля 2021
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коллаж, Юрий Гагарин, День космонавтики, 12 апреля, первый полет человека в космос, СССР (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин 12 апреля отправится на место приземления Юрия Гагарина

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Владимир Путин в понедельник, 12 апреля, отправится в поездку на Волгу. Он посетит Энгельс – здесь на месте приземления Юрия Гагарина находится музейный комплекс. Из него президент собирается провести совещание по развитию космической отрасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля.

"Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина - это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там на этом месте скромный музейный комплекс, его Путин посетит", - заявил Дмитрий Песков.

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Путин 12 апреля отправится на место приземления Юрия Гагарина

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Теги: владимир путин, энгельс, день космонавтики



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