09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
препарат &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: t.me/antivirus_midural

На Среднем Урале стартует вакцинация "ЭпиВакКороной"

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В Свердловскую область поступит партия вакцины от центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Поставка, расчитанная на 1 тыс. 620 человек, ожидается сегодня-завтра, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на странице в Instagram.

"Ее мы долго не получали, но все же удалось договориться о поставке. И дальше мы продолжаем тесно работать с Минздравом РФ, чтобы поставки препаратов в наш регион были ритмичными", - заявил губернатор, отметив, что предыдущая партия "Спутник V" в 41 тыс. доз была сразу перераспределена по местным медучреждениям.

"ЭпиВакКорона" – также является двухкомпонентной вакциной, что подразумевает вакцинацию в два этапа. На данный момент в регионе первично привито свыше 232 тыс. свердловчан, полную вакцинацию прошло 173 тыс. жителей.

Евгений Куйвашев также отметил, рассказал о постепенном снятии посменного режима работы в соцучреждениях, где уральцы живут постоянно, например, пансионаты для пожилых и инвалидов. Напомним, что прошлой весной в 31 социальной организации был введен особый 14-дневной график. Сотрудники учреждений работали на протяжении двух недель, после чего уходили на 14-дневый карантин. Подобный график позволял снизить количество контактов, а, следовательно, и минимизировать риск заражения постояльцев пансионатов.

"Стратегия оказалась верной и эффективной. Но я понимаю, как это нелегко, и очень благодарен людям за терпение, за готовность к преодолению новых трудностей. Сейчас, когда у нас в арсенале появилась вакцина, мы можем менять подходы. Те пансионаты, где все сотрудники и подопечные сделали прививки от коронавируса, смогут возвращаться к прежнему режиму работы. Сейчас их уже два — центр "Изумруд" в Кировграде и стационарное отделение центра Верхотурского района", - заключил губернатор.

Напомним, что среди плюсов "ЭпиВакКороны" низкий риск побочных эффектов и аллергических реакций, среди минусов – пониженная продолжительность иммунитета. Эксперты отмечают, что прививаться данной вакциной нужно раз в три года. Тем не менее, разработчики рассчитывают, что эффект будет держаться не менее полугода, что примерно равно иммунитету у переболевших коронавирусом. Правда, как отметил руководитель отдела, у переболевших иммунитет гораздо слабее, чем у привитых. Рыжиков подчеркнул, что в "Векторе" рассчитывают справиться с таким недостатком вакцины, как непродолжительность действия. При этом препарат останется безопасным.

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На Среднем Урале стартует вакцинация "ЭпиВакКороной"

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Теги: коронавирус, вакцина, Куйвашев, пансионат, ЭпиВакКорона



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