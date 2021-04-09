В Новом Уренгое полицейские сняли с рейсов сразу двух авиадебоширов за день

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В аэропорту Нового Уренгоя правоохранители за один день привлекли к административной ответственности сразу двух авиадебоширов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Инцидент произошел накануне днем. Полицейским поступило сообщение, что экипажу воздушного судна, готовящегося к вылету в Новосибирск необходима помощь. Прибывшим на борт сотрудникам транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров ведет себя агрессивно, выражается в адрес членов экипажа и окружающих грубой нецензурной бранью. 38-летнего нарушителя, жителя Красноярского края, отстранили от полета и доставили в дежурную часть. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Спустя полтора часа помощь транспортных полицейских потребовалась экипажу приземлившегося самолета сообщением "Уфа - Новосибирск". 42-летний житель Ижевска во время полета курил электронную сигарету, а на сделанное ему замечание о недопустимости подобного, ответил бортпроводнику в грубой нецензурной форме. В отношении него возбуждено административное дело по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.