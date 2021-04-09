09 Апреля 2021
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Общество Москва
Наиля Аскер-Заде (2019) | Фото: instagram.com/nailya_askerzade

Наиля Аскер-Заде припомнила Собчак катафалк на свадьбе, а та ответила "скамейкой в Нью-Йорке"

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Телеведущая Наиля Аскер-Заде подколола Ксению Собчак, припомнив коллеге перфоманс с поездкой на венчание в катафалке.
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"Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга начал свою предвыборную кампанию из гроба, приехав на встречу с избирателями на катафалке, - написала Наиля в своем Telegram-канале. - Мы-то с вами знаем, у кого он украл идею. Ксения, ваши перфомансы повторяют даже на другой стороне земного шара. Не удивлюсь, если мексиканец и лозунг "против всех" под себя переделает и так же, как и вы, завершит свою политическую карьеру".

Собчак не осталась в долгу и "ущипнула" Наилю куда больнее: "Наиля, дорогая! Ваши идеи со скамейкой в парке просто не столь оригинальны и скорее дурновкусны, поэтому их никто и не крадет. И вообще, Вы свою карьеру уже завершили вашими чрезвычайно острыми вопросами Лукашенко, чего вам обо мне волноваться? И еще: на вашем месте я бы вообще была осторожна с темой "кто у кого что украл". Очень тонкий лед для вас".

Наиля Аскер-Заде берет интервью у Александра и Николая Лукашенко.(2021)|Фото: Россия 1

История со скамейкой всплыла в СМИ несколько лет назад. Тогда выяснилось, что в нью-йоркском Центральном парке установлена скамейка, на которой красуется табличка с признанием в любви от некой Наили некому Андрею Костину. Так совпало, что глава банка с госучастием ВТБ – полный тезка счастливчика, которому призналась в любви щедрая дарительница.

Наиля быстро ответила: "И если секрет живой карьеры, по мнению Ксении, это веселенькие интервью с маньяками-садистами ради рейтинга, то ну ее, такую карьеру. Я предпочту остаться со своей, какая уж есть".

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Наиля Аскер-Заде припомнила Собчак катафалк на свадьбе, а та ответила "скамейкой в Нью-Йорке"

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Теги: наиля аскер-заде, ксения собчак, катафалк, андрей костин



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