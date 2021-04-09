"Лишите это посмешище титула": уральский боец Петр Ян обратился к руководству UFC

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Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян обратился к руководству UFC с просьбой лишить титула чемпиона организации – американца Алждамейна Стерлинга.

Напомним, в поединке, который прошел в начале марта, Ян нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул чемпиона. Пояс перешел к Стерлингу.

После этого в UFC заявили, что спортсмены должны провести реванш. Однако на днях американец сообщил, что он пока не готов и собирается делать операцию, после которой не сможет проводить бои около девяти месяцев.

Все это крайне не понравилось Петру Яну, который рассчитывал вновь подраться со Стерлингом в самое ближайшее время.

"Просто лишите это посмешище титула", - написал сегодня россиянин в своем Твиттере.

"Когда? В 2023 году? Признайся, ты боишься снова выйти в октагон со мной", - добавил Петр, обращаясь уже непосредственно к американцу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Ян предложил провести реванш со Стерлингом по правилам японской организации PRIDE. В отличие от UFC, там были разрешены удары коленями в любом положении и по любой части тела.