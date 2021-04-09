Корабль "Ю. А. Гагарин" с космонавтами прибыл на МКС

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Транспортный пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с экипажем причалил к Международной космической станции спустя почти 3,5 часа после старта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Корабль пристыковался к модулю "Рассвет". В настоящее время экипажи "Союза" и МКС выполняют операции по подготовке к открытию люков.

"Союз МС-18" получил имя первого космонавта планеты в честь 60-й годовщины первого полета человека в космос (12 апреля). Сегодня он успешно стартовал с космодрома Байконур.

Именной корабль доставил на МКС россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Они присоединятся к работающему на станции экипажу в составе россиян Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, американцев Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и японца Соичи Ногучи.