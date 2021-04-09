Супруг британской королевы Елизаветы II скончался за два месяца до своего столетия

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В Великобритании скончался супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп Эдинбургский. Он два месяца не дожил до своего столетия. На государственных учреждениях королевства приспущены флаги.

Здоровье принца ухудшалось на протяжении последних лет. В мае 2017 года он объявил, что больше не будет исполнять королевские обязанности и появлялся на публичных мероприятиях только по мере возможности и желания.

С тех пор он редко появлялся на публике, проводя большую часть своего времени в поместье королевы Сандрингем в Норфолке. На время пандемии королева и ее супруг изолировались в Виндзорском замке. Там пара отпраздновала 73-летие своего брака в ноябре 2020 года.

Несмотря на то, что принц находился в группе риска по коронавирусу, болезнь не затронула его, а не так давно вместе с женой он поставил прививку от COVID-19.

В 2018 году Филиппу делали операцию на бедре. В январе 2019 года он попал в автокатастрофу, тогда принц отделался испугом и добровольно сдал свои водительские права навсегда. В конце 2019 года он провел несколько дней в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Тогда не сообщалось о его недуге, общественности объявили, что принц госпитализирован "для наблюдения и лечения ранее возникшего состояния".

Принц Филипп, будучи внуков одного из последних греческих королей (и также потомком российской императорской династии) родился на острове Корфу. Ради исполнения обязанностей супруга королевы при дворе отказался от многообещающей карьеры морского офицера.

У Филиппа и Елизаветы в браке родилось четверо детей, а количество их правнуков буквально несколько недель назад составило десять.