В Югре проводится проверка из-за детей, проживающих в чудовищных условиях

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В Югре следователи проводят проверку информации в соцсетях о многодетной семье, в которой шесть детей проживают в антисанитарных условиях и периодически остаются дома одни, без еды, поскольку их мать уходит в пьяные загулы, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Видеозапись опубликована в группе "Типичный Ханты-Мансийск" социальной сети "ВКонтакте". Мужской голос за кадром требует принять меры и изъять детей.

На видеоролике показана квартира, в которой творится ужасный беспорядок. Слышится детский плач. Автор видеозаписи комментирует, что женщина забрала деньги на ребенка и ушла выпивать, пока с ее детьми сидят другие дети.

"Согласно информации в видеоролике, распространенном в сети интернет, жительница поселка Луговой Ханты-Мансийского района систематически оставляет своих малолетних детей без присмотра и питания, условия проживания детей не соответствуют санитарным нормам. В ходе проверки следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе дата и иные обстоятельства производства съемки ролика, причины оставления детей без присмотра матерью, а также полнота и своевременность действий должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних в части принятия мер по обеспечению безопасных условий жизни детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в СКР.

Отметим, что также под видеороликом комментарий оставили представители официальной группы правительства Югры. Ситуация находится под контролем.

"Это видео было снято 20 марта. Сразу после этого отдел опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района вместе с комиссией по делам несовершеннолетних выехали к семье. На момент проверки мама находилась в трезвом состоянии, дом был убран. Семья стоит на учете, к ней прикреплен социальный работник. Ежедневно женщина связывается по телефону с сотрудниками комиссии, направляет фотоотчёт об условиях содержания детей. Семья получает меры социальной поддержки, продуктовые наборы, канцелярию и одежду", - прокомментировали власти.