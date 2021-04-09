В Госдуме дополняют список сайтов, к которым у россиян будет бесплатный доступ

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Не успел Владимир Путин дать правительству указания о необходимости принятия закона о социально значимых сайтах до конца весенней сессии, как в профильном комитете Госдумы отчитались о подготовленных ко второму чтению поправках.

"В комитете мы рекомендовали ко второму чтению проекта уточнить критерии включения ресурсов в перечень социально значимых. Я считаю, что в этот список должны войти сайты государственных и муниципальных учреждений, информационно-справочные ресурсы, сайты социальных организаций и НКО, а также учреждений культуры — все, что способствует развитию общества и цифровой трансформации государства", - заявил глава комитета ГД по информполитике и связи Александр Хинштейн.

Накануне о ходе эксперимента с бесплатным доступом к "социально значимым" сайтам на совещании у президента отчитался вице-премьер Дмитрий Чернышенко: "Гражданам будет обеспечен бесплатный доступ именно к отечественным интернет-сервисам. В перечне 371 социальный интернет-ресурс, и очень важно, что у нас компании, которые безвозмездно предоставляют этот доступ, в эксперименте уже сейчас участвуют, несмотря на то что закон еще формально не вступил в силу".

Ну а Путин, в свою очередь, поторопил депутатов: "К сожалению, до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность предоставления услуг операторами связи. И это тоже нужно сделать вместе с депутатами Госдумы и тоже в весеннюю сессию, иначе уплывёт на конец года".