В Озерске сотрудник МУПа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

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В Озерске начальника цеха водоотведения муниципального унитарного предприятия подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017-2020 гг. подозреваемый за вознаграждение систематически давал указания подчиненным рабочим о проведении работ по очистке канализационных сетей на территории завода, с которым у МУПа не было договора.

Ущерб составил более 800 тыс. руб.