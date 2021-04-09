Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице

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Украина не отвергает мысли о силовом решении проблемы Донбасса, существует угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в Сребренице, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в этом случае ни одна страна в мире не останется в стороне, включая Россию, передает РИА Новости.

Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. В таком случае Москва может принять некие меры во избежание "человеческой катастрофы", подчеркнул он.

Накануне заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что если украинские власти начнут боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца" для Киева. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Москва будет вынуждена встать на защиту своих граждан.