09 Апреля 2021
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Политика Украина ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице

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Украина не отвергает мысли о силовом решении проблемы Донбасса, существует угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в Сребренице, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в этом случае ни одна страна в мире не останется в стороне, включая Россию, передает РИА Новости.

Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. В таком случае Москва может принять некие меры во избежание "человеческой катастрофы", подчеркнул он.

Накануне заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что если украинские власти начнут боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца" для Киева. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Москва будет вынуждена встать на защиту своих граждан.

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Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице

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Теги: дмитрий песков, донбасс, сребреница



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