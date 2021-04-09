Член фракции КПРФ Вячеслав Вегнер заявился на праймериз "ЕР"

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Оппозиционный депутат свердловского заксобрания, член фракции КПРФ Вячеслав Вегнер подал документы на праймериз "Единой России" для дальнейшего возможного выдвижения на выборы региональный парламент. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат выдвигается по Белоярскому одномандатному округу №3.

Напомним, что по словам Вегнера, участие в предварительном голосовании "ЕР" является для него абсолютно правильным шагом с политической точки зрения. Депутат признался, что сам вышел на свердловское руководство партии с предложением о своем участии. Подробнее о своих амбициях он ранее рассказывал в беседе с корреспондентом Накануне.RU.