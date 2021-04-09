Член фракции КПРФ Вячеслав Вегнер заявился на праймериз "ЕР"
Оппозиционный депутат свердловского заксобрания, член фракции КПРФ Вячеслав Вегнер подал документы на праймериз "Единой России" для дальнейшего возможного выдвижения на выборы региональный парламент. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Депутат выдвигается по Белоярскому одномандатному округу №3.
Напомним, что по словам Вегнера, участие в предварительном голосовании "ЕР" является для него абсолютно правильным шагом с политической точки зрения. Депутат признался, что сам вышел на свердловское руководство партии с предложением о своем участии. Подробнее о своих амбициях он ранее рассказывал в беседе с корреспондентом Накануне.RU.