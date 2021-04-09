09 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали совпадением "губернаторопад" последних дней

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В Кремле назвали "совпадением" одновременный уход в отставку двух глав российских регионов. Напомним, позавчера в отставку подал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, а накануне ушел со своего поста губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Также сегодня в течение дня появлялись слухи об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, но его пресс-служба опровергла сообщения.

"Я сказал бы, что [так] совпадает", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах такой "кучности" отставок, передает ТАСС.

Также Песков прокомментировал подбор кандидатур на пост врио глав регионов, где освободились высшие посты. Напомним, накануне президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области сенатора Алексея Русских, который является представителем КПРФ.

"Единая Россия", будучи партией власти, продолжает оставаться главной опорой президента, - цитирует Пескова РИА Новости. - Глава государства все-таки в качестве основного критерия для выбора исходит из критерия эффективности того или иного работника. И в данном случае президент именно сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, квалификация и его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно".

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В Кремле назвали совпадением "губернаторопад" последних дней

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Теги: кремль, дмитрий песков, главы регионов



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