В Кремле назвали совпадением "губернаторопад" последних дней

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"Я сказал бы, что [так] совпадает", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах такой "кучности" отставок, передает ТАСС.

Также Песков прокомментировал подбор кандидатур на пост врио глав регионов, где освободились высшие посты. Напомним, накануне президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области сенатора Алексея Русских, который является представителем КПРФ.

"Единая Россия", будучи партией власти, продолжает оставаться главной опорой президента, - цитирует Пескова РИА Новости. - Глава государства все-таки в качестве основного критерия для выбора исходит из критерия эффективности того или иного работника. И в данном случае президент именно сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, квалификация и его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно".