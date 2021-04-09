В Карелии 59 школьников заразились кишечной инфекцией

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60 человек обратились за медицинской помощью после вспышки острой кишечной инфекции в школе в городе Олонец в Карелии.

Из них 59 – ученики младших классов и один взрослый – сотрудник пищеблока. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков, его комментарий размещен на официальном портале региона.

У заболевших выявлен норовирус 2 генотипа. По данным Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, в которую вирус попал от заболевшего человека.

Учеников начальной школы переведут на дистанционное обучение. Начато эпидрасследование, также проверку ведет Следственный комитет Карелии.

Ранее сообщалось, что в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае 50 детей и 15 взрослых обратились в больницу с симптомами расстройства пищеварения. К 31 марта число пострадавших увеличилось до 155 человек. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Дагестане произошло очередное массовое пищевое отравление. В Махачкале с симптомами отравления госпитализированы 24 человека, 22 из них – дети.