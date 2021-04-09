09 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Дмитрий Ноженко (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший кандидат в кресло мэра Екатеринбурга стал замглавы города

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Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен заместителем главы города Алексея Орлова. Об этом чиновник написал на своей страницы в Facebook. В новой должности Ноженко займется вопросами экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом.

"Рад присоединиться к сложившейся команде, поделиться своим опытом и взяться за решение новых задач. Оказанное доверие глубоко ценю – и уверен, что вместе мы сможем сделать для города очень многое", - написал чиновник.

Ноженко также признался, что ему тяжело покидать Ленинский спустя четыре года работы, однако за это время, по его словам, район показал, что в нем трудится огромное сообщество профессионалов высокого уровня.

"Оно живет дружбой, добрыми традициями и способно достигать любых, самых амбициозных целей. Пока это так, все будет хорошо. Горжусь всеми, с кем имел возможность пройти этот путь вместе. Спасибо вам, дорогие друзья и уважаемые коллеги. По-прежнему останусь рядом, пусть и работая уже на городском уровне. Не сомневаюсь, что самое лучшее, важное и интересное ждет впереди!", - заключил чиновник.

Напомним, что Дмитрий Ноженко также выступал в качестве кандидата на кресло главы Екатеринбурга. Его, наравне с Алексеем Орловым и депутатом Законодательного собрания Свердловской области Михаилом Зубаревым одобрила конкурсная комиссия.

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Бывший кандидат в кресло мэра Екатеринбурга стал замглавы города

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Теги: Ноженко, замглавы Екатеринбурга, Орлов



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