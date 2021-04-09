09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
(2011) | Фото:

Хедлайнером Ural Music Night станет основатель "Агаты Кристи" Вадим Самойлов

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Хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет основатель и лидер легендарной рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Об этом Накануне.RU сообщили в оргкомитете мероприятия.
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На песнях группы выросло уже не одно поколение слушателей. "Агата Кристи" выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами. В концертной программе Вадима Самойлова на фестивале прозвучат всеми любимые треки группы, а также композиции из его сольных проектов. Артист выступит на площадке у Главпочтамта.

Кроме этого, на Площади 1905 года "Урал Опера Балет" представит знаменитую оперу Джузеппе Верди "Травиата". Специально для фестиваля режиссер Надежда Столбова и дирижер Константин Чудовский создадут версию постановки продолжительностью 1 час 40 минут для выступления на открытой площадке.

Напомним, ранее оргкомитет Ural Music Night объявил о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале в этом году. Он запланирован на 25 июня.

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Хедлайнером Ural Music Night станет основатель "Агаты Кристи" Вадим Самойлов

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Теги: Ural Music Night, фестиваль, Самойлов, Екатеринбург



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Ранее 25.03.2021 10:06 Мск "Концерт длиною в месяц": На Ural Music Night заявилось рекордное количество музыкантов

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