09 Апреля 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
салехард администрация янао (2011) | Фото: Накануне.ru

"Продажа администрацией Ямала облигаций на 17 млрд - временный вариант покрытия дефицита бюджета в 54 млрд"

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Власти Ямала выпустят облигации на общую сумму 17 млрд руб. – на портале госзакупок объявлен поиск того, кто организует размещение облигаций. Эксперты отмечают, что нынешний дефицит бюджета в 54 млрд руб. покрыть удастся только на треть, и история с облигациями – временный выход, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лот появился на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 25,5 млн руб. Заявки принимали со 2 по 5 апреля. Заключено ли с кем-то соглашение, не уточняется. Речь идёт о 17 млрд облигаций стоимостью 1 руб. каждая. Срок обращения – от 1 тыс. 59 до 1 тыс. 852 дней. При этом, согласно официальным данным, госдолг Ямала – 9,9 млрд руб. (из них в ценных бумагах – чуть больше 6,9 млрд, в облигациях – немногим более 2,9 млрд руб.), дефицит окружного бюджета – 54 млрд.

"Облигации помогут, на какой-то период они спасут ситуацию, но не более. Дефицит бюджета всё равно будет. Именно поэтому я не поддерживала действующую редакцию финансового документа. Слишком много обязательств себя берёт администрация, с другой стороны, инвестиций что-то не видно. На следующем заседании мы опять будем давать льготы топливно-энергетическим компаниям. Надо подходить системно к тратам окружных денег. У нас много денег тратят на непонятные фонды, некоммерческие организации. Это всё непрозрачно, и у жителей возникают вопросы. Есть неэффективные траты – на симпозиумы, обновление сайтов, покупку каких-то программ, ещё что-то, без чего можно было бы обойтись", - сказала Накануне.RU депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина.

Она уточнила, что после того, как всем специалистам, переезжающим на Ямал, с первого года стали платить полноценные "северные", местная молодёжь потеряла "подъёмные" в 100 тыс. руб. и пособие в 7 тыс. руб. в месяц, которое платили первые три года работы молодого специалиста.

Напомним, в 2017 г. власти уже размещали гособлигации на 1 млрд руб. Тогда их раскупили за день.

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"Продажа администрацией Ямала облигаций на 17 млрд - временный вариант покрытия дефицита бюджета в 54 млрд"

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Теги: облигации, департамент финансов Ямала, Елена Кукушкина



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