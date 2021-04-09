09 Апреля 2021
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Общество В России Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения

Член Совета Федерации от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект, запрещающий дистанционное образование.

Он предлагает дополнить федеральный закон "Об образовании" запретом: "При предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается".

Сенатор полагает, что в нынешнем виде вести дистанционное обучение закон позволяет, в нем есть соответствующая статья.

Автор указывает, что закон при этом не предусматривает каких-либо ограничений на дистанционное обучение. "Очевидно, что при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Недостатки дистанционного обучения в конце марта обсуждали на круглом столе в Совете Федерации. Тогда заявила член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права СФ Анна Швабауэр отметила, что реформа образования вызывает сильное беспокойство родительского сообщества. И дистанционное обучение – только часть, хотя и самая сегодня заметная – списка претензий и вопросов, имеющихся у родителей. "Иногда чиновники говорят, что цифровизация образования связана только с пандемией. Но действующее законодательство предполагает цифровизацию, и это было так задолго до пандемии. В самом законе об образовании созданы такие условия. Например, статья 116 допускает применение исключительно дистанционных технологий. Никаких ограничений для этого нет. Указанная норма позволяет подменять традиционное обучение дистанционным", - полагает эксперт.

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В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения

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Теги: дистанционное обучение, законопроект, запрет



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