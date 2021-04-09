"Никакой пропаганды фашизма там нет": мэр Артемовского прокомментировал фото с нацистами в стенах администрации

Мэр Артемовского Константин Трофимов объяснил появление фото солдат в немецкой форме с нацистским приветствием на выставке, посвященной ветеранам ВОВ в администрации города. Данная фотография на стенде взбудоражила общественность.

"На фотографии размещен эпизод Великой Отечественной войны. Все это всего лишь реконструкция. Никакой пропаганды фашизма тут нет", - отметил градоначальник в беседе с Накануне.RU

После того, как ляп был замечен, фотография пропала с информационного стенда.

В городском музее объяснили, что данная выставка задумывалась для того, чтобы показать некий бренд Свердловской области.

"Жанр выставки – фоторепортаж, запечатлевший участников фестиваля-реконструкторов, одетых в формы различных родов и войск, показать события фестиваля – бренда Свердловской области. На данном фестивале участвовали и реконструкторы событий Великой Отечественной войны –представляющие русские и немецкие войска", - прокомментировала нашему изданию научный сотрудник музея Людмила Сикорская.