На озере Увильды в Челябинской области нашли более 20 незаконных заборов и понтонов

На озере Увильды обнаружили более 20 незаконных заборов и понтонов. Рейдовое мероприятие провели после жалоб местных жителей на строительство новых объектов на озере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, в ходе рейда было выявлено более 20 нарушений, связанных с незаконным размещением понтонов, заборов, преграждающих свободный доступ граждан к водному объекту, а также размещением техники в водоохранной зоне.

Как рассказал замминистра экологии области Виталий Безруков, в этом году рейды пройдут на всех особо охраняемых территориях, особое внимание будет уделено озерам. Проверять будут как базы отдыха, так и граждан, которые незаконно возводят понтоны и перекрывают свободный доступ к водному объекту.

"Нарушений много, причем нарушают как обычные граждане, так и экс-чиновники и депутаты. Мы будем не только привлекать всех к ответственности, но требовать устранения нарушений. Это не разовое мероприятие, такие рейды станут постоянными", - подчеркнул он.