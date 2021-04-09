09 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
озеро Увильды, незаконный понтон, (2021) | Фото: министерство экологии Челябинской области

На озере Увильды в Челябинской области нашли более 20 незаконных заборов и понтонов

На озере Увильды обнаружили более 20 незаконных заборов и понтонов. Рейдовое мероприятие провели после жалоб местных жителей на строительство новых объектов на озере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, в ходе рейда было выявлено более 20 нарушений, связанных с незаконным размещением понтонов, заборов, преграждающих свободный доступ граждан к водному объекту, а также размещением техники в водоохранной зоне.

Как рассказал замминистра экологии области Виталий Безруков, в этом году рейды пройдут на всех особо охраняемых территориях, особое внимание будет уделено озерам. Проверять будут как базы отдыха, так и граждан, которые незаконно возводят понтоны и перекрывают свободный доступ к водному объекту.

озеро Увильды, незаконный понтон,(2021)|Фото: министерство экологии Челябинской области

"Нарушений много, причем нарушают как обычные граждане, так и экс-чиновники и депутаты. Мы будем не только привлекать всех к ответственности, но требовать устранения нарушений. Это не разовое мероприятие, такие рейды станут постоянными", - подчеркнул он.

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На озере Увильды в Челябинской области нашли более 20 незаконных заборов и понтонов

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Теги: Увильды, озеро, пирс, строительство, забор, нарушения,



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