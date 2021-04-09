В День космонавтики в Екатеринбурге раздастся 12 залпов салюта

В эту субботу (10 апреля) в 12.00 в уральской столице состоится открытие фестиваля "Дни космоса в Екатеринбурге – 2021", посвященного празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос. Мероприятия запланированы на территории Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина (проспект Космонавтов, 23).

Как рассказала председатель комитета по молодежной политике городской мэрии Юлия Касимова в эфире одного из городских телеканалов, второй день фестиваля пройдет в Центральном парке культы и отдыха имени В.В. Маяковского с 12.00 до 18.00. А 12 апреля, по традиции, в 12.00 с акватория Городского пруда будет запущено 12 залпов салюта, посвященного юбилейной дате. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция на официальном сайте мероприятия.

"Программа фестиваля "Дни космоса в Екатеринбурге-2021" очень насыщенная, и нам будет, чем порадовать горожан. В течение двух дней екатеринбуржцев ожидают мастер-классы, увлекательные квесты, концерты для детей и их родителей, множество научных шоу. На выставке музея ВДВ "Крылатая гвардия" можно будет потрогать руками настоящий скафандр космонавта или деталь ракеты, а также самим собрать авиамодель. Профессиональный астроном Павел Скрипниченко расскажет участникам фестиваля о Луне, а также прочтёт свои экзо-сказки, написанные им вместе с Андреем Казацевым. Словом, интересно будет всем – и детям, и взрослым", - отметила Юлия Касимова.

Помимо этого, 12 апреля в мэрии Екатеринбурга также состоится торжественный прием ветеранов аэрокосмической отрасли, где выступят представители молодежных организаций, реализующих программы на тему космоса. Они расскажут о мероприятиях, проводимых ко Дню космонавтики, и продемонстрируют конкурсные рисунки детей и подростков по этой тематике, а ветераны поделятся с молодежью своими воспоминаниями.

Отметят День космонавтики и дошкольные учреждения Орджоникидзевского района, где пройдет акция "Первые в космосе!". Целый месяц дети вместе со своими родителями и педагогами работали над созданием объемных картин, статичных моделей ракет и даже орбитальных станций с робототехническими модулями по исследованию Марса. В заключении воспитанники запустят в открытое пространство 60 игрушечных ракет, часть из которых была создана благодаря технологии 3D-печати.

Напомним, что "Библионочь-2021" в Свердловской области также будет посвящена 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. Для акции выбрана тема "Книга – путь к звездам".