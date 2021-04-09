В День космонавтики в Екатеринбурге раздастся 12 залпов салюта

09 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
салют (2019) | Фото: Накануне.RU

В День космонавтики в Екатеринбурге раздастся 12 залпов салюта

В эту субботу (10 апреля) в 12.00 в уральской столице состоится открытие фестиваля "Дни космоса в Екатеринбурге – 2021", посвященного празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос. Мероприятия запланированы на территории Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина (проспект Космонавтов, 23).

Как рассказала председатель комитета по молодежной политике городской мэрии Юлия Касимова в эфире одного из городских телеканалов, второй день фестиваля пройдет в Центральном парке культы и отдыха имени В.В. Маяковского с 12.00 до 18.00. А 12 апреля, по традиции, в 12.00 с акватория Городского пруда будет запущено 12 залпов салюта, посвященного юбилейной дате. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция на официальном сайте мероприятия.

"Программа фестиваля "Дни космоса в Екатеринбурге-2021" очень насыщенная, и нам будет, чем порадовать горожан. В течение двух дней екатеринбуржцев ожидают мастер-классы, увлекательные квесты, концерты для детей и их родителей, множество научных шоу. На выставке музея ВДВ "Крылатая гвардия" можно будет потрогать руками настоящий скафандр космонавта или деталь ракеты, а также самим собрать авиамодель. Профессиональный астроном Павел Скрипниченко расскажет участникам фестиваля о Луне, а также прочтёт свои экзо-сказки, написанные им вместе с Андреем Казацевым. Словом, интересно будет всем – и детям, и взрослым", - отметила Юлия Касимова.

Помимо этого, 12 апреля в мэрии Екатеринбурга также состоится торжественный прием ветеранов аэрокосмической отрасли, где выступят представители молодежных организаций, реализующих программы на тему космоса. Они расскажут о мероприятиях, проводимых ко Дню космонавтики, и продемонстрируют конкурсные рисунки детей и подростков по этой тематике, а ветераны поделятся с молодежью своими воспоминаниями.

Отметят День космонавтики и дошкольные учреждения Орджоникидзевского района, где пройдет акция "Первые в космосе!". Целый месяц дети вместе со своими родителями и педагогами работали над созданием объемных картин, статичных моделей ракет и даже орбитальных станций с робототехническими модулями по исследованию Марса. В заключении воспитанники запустят в открытое пространство 60 игрушечных ракет, часть из которых была создана благодаря технологии 3D-печати.

Напомним, что "Библионочь-2021" в Свердловской области также будет посвящена 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. Для акции выбрана тема "Книга – путь к звездам".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В День космонавтики в Екатеринбурге раздастся 12 залпов салюта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фестиваль, Екатеринбург, День космонавтики, салют



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети