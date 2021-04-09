Суд назначил рассмотрение апелляций по делу Николая Платошкина на 12 апреля

Рассмотрение сразу двух апелляций по делу Николая Платошкина суд назначил на 12 апреля.

1 апреля Басманный суд Москвы продлил домашний арест лидера движения "За новый социализм" до 2 июня (хотя следствие по делу было завершено еще в ноябре 2020 года). До этого такие же продления по два месяца были 23 декабря и 25 февраля. И на каждое из них защита Платошкина подавала апелляции, но суд не спешил их рассматривать. И вот теперь решил рассмотреть сразу два просроченных заявления. Их рассмотрение назначено на понедельник, 12 апреля с разницей в 45 минут.

Сторонники Платошкина обращают внимание на то, что до сих пор суд не рассмотрел жалобы супруги Платошкина Анжелики Глазковой на обыски у нее дома, проведенные СКР в ее отсутствие (женщина настаивает, что после обысков из дома пропали денежные накопления).

Кроме того, с трепетом относящиеся ко Дню космонавтики защитники Платошкина полагают, что власти специально подгадали дату апелляций: "Для находящихся у власти антисоветчиков и бывших членов КПСС (фракция перевертышей) любая советская дата (тем более юбилейная) - это как серебряная пуля для вампира. Ведь люди невольно сравнивают успехи и достижения того времени с разрухой "свободной" олигархической России. Не зря они хотели провести в прошлом году референдум по обнулению 22 апреля, в день рождения Ленина. Вирус помешал. Вот и сейчас видимо проснувшийся после зимней спячки Мосгорсуд назначил на 12 апреля (60 лет полету Гагарина) сразу две (!!!!) апелляции по делу Платошкина".