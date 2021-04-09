В Северной Осетии отреагировали на сообщения об отставке главы республики

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Там добавили, что появившаяся в Telegram-каналах информация о его отставке не соответствует действительности. В пятницу и субботу у Битарова запланировано участие в нескольких мероприятиях.

Напомним, холдинг "Минченко консалтинг"сообщал, что главы Тувы Шолбан Кара-Оол, Ульяновской области Сергей Морозов и Северной Осетии Вячеслав Битаров находятся в "красной" зоне и рискуют отправиться в отставку.

Ранее на этой неделе президент РФ сменил глав Тувы и Ульяновской области.