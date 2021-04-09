В Нефтеюганском районе мужчина разбился насмерть при падении с моста

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В Нефтеюганском районе следователи выясняют обстоятельства падения мужчины с моста через реку Юганская Обь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел утром 7 апреля. 45-летний мужчина вышел из служебного автомобиля "Нива", остановив его на мосту. И мгновение спустя он уже лежал на поверхности льда, упав с высоты 20 м.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все детали происшествия, проверяется версия о семейном конфликте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.